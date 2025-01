Be Comics! Be Games! 2025: il festival della cultura pop accoglie i videogiochi

(Adnkronos) – Padova si prepara ad accogliere un'edizione ampliata e rinnovata del festival Be Comics!, che quest'anno si presenta con un nuovo nome e una sezione interamente dedicata ai videogiochi. Dopo il successo dell'edizione 2024, con oltre 20.000 visitatori e 160 stand, Be Comics! torna a Padova il 15 e 16 marzo 2025 con un'importante novità: l'integrazione di Be Games!, un'area interamente dedicata al mondo videoludico. Questa evoluzione, riflessa anche nel nuovo nome del festival, Be Comics! Be Games!, nasce dalla volontà di abbracciare appieno la cultura pop contemporanea, in cui il gaming occupa un ruolo sempre più centrale. L'evento si propone come una vera e propria manifestazione transmediale, capace di connettere tutte le dimensioni della cultura pop, dai fumetti ai manga, dai giochi da tavolo ai videogiochi, fino al fenomeno K-Pop. A rappresentare questa fusione tra diverse forme di intrattenimento è il manifesto dell'edizione 2025, realizzato da Federico Vicentini, fumettista di fama internazionale che ha collaborato con Marvel Comics e Sergio Bonelli Editore. Vicentini reinterpreta in chiave "Marvel-style" Lionesse, la mascotte del festival, arricchendola di citazioni al mondo videoludico. Be Comics! Be Games! si presenta con un programma ricco e variegato in grado di soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo. L'area Comics, Fumetti & Manga ospiterà editori, l'Artist Alley e stand dedicati ai giochi da tavolo, di ruolo e ai Trading Card Games. L'area Be Games!, invece, offrirà oltre 60 postazioni di gioco, una zona watch party e console arcade per gli amanti del retrogaming. Il Be Stage! sarà animato da talk show, spettacoli, sfilate e competizioni cosplay, panel dedicati a fumetti, manga, giochi da tavolo e gaming, con un focus sul fenomeno K-Pop, presentati da Luca Panzieri e Giovanni "Zeth Castle" Zaccaria. Da non perdere la prima tappa della K-Pop League Italia e la gara cosplay valida per la Cosplay Italian Cup. Infine, sarà presente un'area food & beverage con un'ampia selezione di food truck. L'evento si terrà presso i padiglioni 7 e 78 del quartiere fieristico di Padova Hall, il 15 e 16 marzo 2025, dalle 9:30 alle 19:30. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)