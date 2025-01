Allerta negli Usa, Fbi: “Altri possibili attentati come New Orleans”

(Adnkronos) –

L'Fbi lancia l'allarme per possibili attentati negli Stati Uniti come quello della notte di Capodanno a New Orleans, dove Shamsud-Din Jabbar si è schiantato contro la folla con un pickup, uccidendo 14 persone. In un avviso diramato dal Federal bureau of investigation e dal dipartimento per la Sicurezza interna citato da Fox News e indirizzato a circa 18mila agenti in tutto il Paese, si legge di essere "super vigili" riguardo alla possibilità di emulatori che potrebbero attaccare come a New Orleans, in Louisiana. L'emittente tuttavia chiarisce che non c'è alcuna minaccia specifica e che questi avvisi sono diramati di frequente dopo attentati del genere per esortare la gente a fare attenzione. Lunedì 6 gennaio il presidente Joe Biden e sua moglie Jill saranno a New Orleans per incontrare i famigliari delle vittime, i funzionari locali e i membri della comunità colpita dal "tragico attacco" compiuto da Shamsud-Din Bahar Jabbar. Il presidente ha chiarito che non ci sono collegamenti tra la strage e l'esplosione del Cybertruck Tesla a Las Vegas, avvenuta nelle stesse ore. "Al momento non ci sono prove che i due attacchi siano in qualche modo legati tra loro", ha dichiarato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)