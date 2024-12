Scoppia petardo, 16enne ferito alla mano e al volto nel Palermitano

Uno studente di 16 anni è rimasto ferito dallo scoppio di un petardo in piazza a Palazzo Adriano (Palermo). Ha riportato gravi ferite alla mano e al volto. E’ stato trasportato all’ospedale Policlinico di Palermo dai sanitari del 118. La prognosi è riservata. I carabinieri stanno accertando se sia stato lui ad accendere il mortaretto o lo abbia raccolto non esploso. A quanto pare la castagnola era stata realizzata in modo artigianale. Afferma il sindaco di Palazzo Adriano Nicola Granà: “In qualità di sindaco nel fronteggiare questa emergenza firmerò l’ordinanza per il divieto di utilizzo di articoli pirotecnici infiammabili o esplodenti. Ordinanza che innalzerà l’attenzione sul fenomeno. I trasgressori verranno denunciati e sanzionati. Vi invito a riflettere sull’importanza del rispetto delle regole del vivere quotidiano. La responsabilità individuale non è solo una questione di obbedire a delle norme, ma è un atto di rispetto verso la comunità, verso chi ci circonda, e verso noi stessi. Essere giovani non significa solo divertirsi, ma anche avere la consapevolezza di come le proprie azioni possano influenzare se stessi e gli altri”. Il messaggio è stato inviato ai cittadini non solo per il ferimento del giovane ma anche per il danneggiamento della Fontana della Piazza con la perforazione di uno dei quattro fonti a causa dello scoppio di un petardo. “Le festività di fine anno sono occasioni di gioia e celebrazione, ma spesso portano con sé comportamenti che possono mettere a rischio la nostra sicurezza e il nostro benessere – aggiunge il sindaco – Tra questi, l’uso di petardi e fuochi d’artificio è un tema che merita la nostra attenzione. Sono consapevole che per molti di voi l’uso dei petardi rappresenta un momento di divertimento e condivisione. Tuttavia, è fondamentale ricordare che il divertimento deve avvenire nel rispetto delle regole e della sicurezza. Il rispetto delle normative in materia di sicurezza è fondamentale per garantire un ambiente sereno per tutti”.