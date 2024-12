San Cataldo, Risiko Club “Il Pifferaio”: ecco i vincitori del Torneo di Natale “Happy Christmas”

Ieri sera Mercoledì 18 dicembre si è svolto presso la Locanda del Buon Samaritano di San Cataldo (CL) il terzo e ultimo turno del Torneo di Natale “Happy Christmas”, iniziato il 4 dicembre scorso e 1° Torneo interno organizzato dal Risiko Club “Il Pifferaio” che ha sede nel centro Sancataldese. La serata di gioco ha visto sedersi alle plance di comando 12 partecipanti di Caltanissetta, San Cataldo e provincia, divisi in 3 tavoli da quattro giocatori e, complessivamente, il Torneo è stato partecipato da 16 giocatori provenienti sempre dalla Provincia di Caltanissetta e anche da quella di Palermo, con alcuni giocatori facenti parte di Risiko Club Ufficiali come “l’Eagles” di Palermo e “l’Eclettica” di Caltanissetta.

Al termine della serata di gioco e dopo il conteggio dei punti delle varie partite disputate nelle 3 giornate, si è delineata la classifica finale del Torneo, che ha visto vincere il primo Trofeo messo in palio dal Risiko Club “Il Pifferaio”, il giocatore Andrea Kiswarday, sancataldese ma che gioca in forza al Risiko Club “Eclettica” di Caltanissetta, già vincitore di tornei interni di quel club e vice campione nazionale a squadre di Risiko del 2023, secondo classificato Calogero “Lillo” Ranieri Maira, nisseno in forza al Risiko Club “Eclettica” e terza classificata Mariella Brucculeri di Serradifalco, che gioca a San Cataldo dall’inizio delle attività del Risiko Club “Il Pifferaio”.

Con la premiazione del vincitore e del podio, e lo scambio di auguri finali per le prossime festività natalizie tra i giocatori che hanno partecipato alla serata, con un piccolo festeggiamento a base di pandoro e panettone, il Risiko Club “Il Pifferaio” chiude questi primi due mesi di attività in crescendo e si ripromette di ritrovarsi gia’ dai primi giorni del 2025 con nuove serate di gioco, nuovi tornei e tante novità.

Il Risiko Club “ Il Pifferaio” desidera augurare un Buon Natale a tutti i lettori e invita, per chi fosse interessato a partecipare alle attività del Risiko Club, a contattare per ogni informazione i referenti Alessio Sansoni (tel.371/4566763) e Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club (Facebook, Instagram) che vedono sempre più numerosi i visitatori e i follower che ormai dal 12 novembre scorso seguono le attività del Risiko Club “Il Pifferaio”.