Il ruolo dei casinò online nel finanziare le iniziative culturali e di beneficenza

Quando pensiamo ai casinò online, ci viene in mente l’atmosfera brillante e luminosa delle sale da gioco, l’adrenalina che scorre a fiumi lungo il tavolo verde e le vincite, che arrivano sempre con grande piacere. Raramente pensiamo che le società di gambling abbiano un ruolo attivo in settori totalmente diversi come il finanziamento di iniziative a livello locale e anche di beneficenza.



Non tutte le piattaforme di gioco contribuiscono ad attività esterne. Il più delle volte si tratta dei siti considerati migliori sotto vari aspetti, in primis quello della sicurezza e dell’affidabilità, e di cui Gamblizard esegue un’accurata selezione in Italia, basata sull’esperienza reale e concreta del team che c’è dietro. Posizionarsi ai primi posti per qualità dei servizi offerti vuol dire farsi strada nel competitivo settore del gambling, con la conseguente crescita dei guadagni e quindi di disponibilità economica.

I casinò, tra cultura e beneficenza

Sapevi che a Las Vegas puoi anche ammirare alcune delle mostre d’arte più interessanti del momento? Proprio così: la città simbolo del tavolo verde dedica fondi e spazi all’arte, anche in collaborazione con i rispettivi casinò gestiti online, dato che spesso c’è coincidenza negli USA tra le due forme di gambling.



Vediamo i luoghi più rinomati per gli appassionati o anche per chi vuole avvicinarsi a questo mondo affascinante.

Il Resorts World

Il Resort World è un ambiente in cui l’arte incontra l’innovazione, ospitando opere d’arte dal particolare significato che a volte è molto intuitivo da capire, mentre in altri casi è l’interpretazione soggettiva a fare da guida.



L’opera del bulldog clonato con bottiglie riciclate è un chiaro riferimento al problema sia dell’inquinamento ambientale che della scarsità d’acqua, due questioni che affliggono il pianeta da sempre ma che negli ultimi anni sono state esacerbate. L’obiettivo è quindi sensibilizzare su temi dell’ambiente, anche grazie all’ampio pubblico che accede nella capitale del Nevada.

C’è un’altra opera molto interessante, denominata “Clouds and jars”, che in Italia potremmo tradurre con “Nuvole e barattoli”. Vengono raffigurati dei barattoli trasparenti al cui interno possiamo intravedere delle ballerine. L’opera è realizzata completamente in alluminio, con una sequenza di 36 ologrammi riprodotti all’interno di 12 barattoli in vetro.

Molto interessante è chiedersi quale sia il significato da attribuire a questa creazione suggestiva e originale. Forse il senso di solitudine del giorno d’oggi, aggravato dalla presenza dei social che sembrano allontanarsi l’uno dall’altro, nonostante la vicinanza costante e virtuale?



Hippo Wild Ride è un’opera che raffigura un cane e un coniglio mentre si baciano seduti su un ippopotamo. In questo caso il tema dell’amore e dell’inclusività sono evidenti. Da apprezzare sicuramente è l’originalità dell’opera e anche l’abilità nel realizzare la creazione dal punto di vista tecnico.

In Italia, anche le case da gioco terrestri hanno sempre dedicato fondi agli eventi culturali, magari di portata più limitata rispetto ai grandi spazi di Las Vegas.



Il Casino de la Vallée è una delle cinque strutture italiane. Sul suolo italiano ce ne sono quattro, dato che il Casinò di Campione è situato nel territorio svizzero ma è di competenza italiana. Il Casino de la Vallée è situato a San Vincenzo, in Valle d’Aosta, ed è rinomato sia per gli eventi di livello culturale che le mostre a cui ha dedicato sia i suoi spazi che i finanziamenti.



Molto rinomata è stata la mostra di Antonio Del Donno che si è tenuta proprio all’interno delle sale del casinò, in appositi spazi riservati, e che ha attirato visitatori da ogni parte.



Il casinò della Valley è stato anche promotore di eventi e premiazioni in ambito culturale e che hanno visto la partecipazione, in passato, di personaggi del calibro di Pasolini.



Quando pensiamo ai casinò italiani, è impossibile non collegare il casinò di Sanremo al festival più famoso della canzone italiana. Anche in questo caso, la struttura del casinò ha ospitato diversi eventi collegati al Festival di Sanremo è oggetto di dirette televisive soprattutto dei canali Rai.

I casinò online e la beneficenza

I casinò, sia online che virtuali, sono luoghi in cui c’è un grande passaggio di denaro. Ci si chiede spesso se ci sia un contributo da parte delle piattaforme nei confronti di associazioni ed eventi dedicati al Sociale. la risposta è sì, anche se spesso si tratta di una forma di beneficenza che avviene in maniera silenziosa e senza un’eccessiva pubblicità.



Uno degli eventi più significativi da questo punto di vista è quello organizzato dall’associazione inglese Chips, il Woburn Golf Club di Milton Keynes. L’evento consiste in una giornata di golf che si svolge in uno dei campi da golf più prestigiosi dell’Inghilterra e durante la quale si sfidano tra loro 25 squadre. I proventi dell’evento vengono destinati all’acquisto di sedia a rotelle per i giovani che hanno problemi gravi di disabilità.



Ogni anno partecipano all’evento i più grandi nomi del gioco online dato che si tratta di un appuntamento dedicato quasi esclusivamente agli operatori virtuali del gioco, visto che sono anche le società che possono finanziare in maniera più sostanziosa tali iniziative.



Una delle caratteristiche principali di questo appuntamento che avviene ormai da qualche anno è la totale trasparenza nella destinazione dei fondi, che sono tracciabili dal momento della donazione fino all’acquisto finale a favore dei beneficiari.



Un altro impegno sociale che le migliori piattaforme di gioco assumono ogni giorno è quello nei confronti del gioco responsabile. Se ci pensiamo bene, il gioco responsabile va contro l’interesse del casinò, dato che pone un limite al gioco eccessivo dei player.



Nonostante questo, ci sono piattaforme che adottano ogni mezzo utile a evitare il rischio di ludopatie. Molto spesso vengono anche instaurate collaborazioni con le associazioni del settore, in modo da rafforzare la capacità di supporto al giocatore e la sua protezione.