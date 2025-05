Piana degli Albanesi, il Csa-Cisal proclama lo stato di agitazione: “Assemblea martedì 20 maggio”

“Le lavoratrici e i lavoratori del Comune di Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, meritano risposte immediate sull’aumento delle ore ai part-time, mai avvenuto, sul salario accessorio che non è stato ancora pagato, nonostante l’accordo dello scorso dicembre, e sulle progressioni. La pazienza è finita: il Csa-Cisal ha proclamato lo stato di agitazione e un’assemblea per martedì 20 maggio, dalle 10 alle 12. Chiediamo all’amministrazione comunale di riaprire il dialogo con le organizzazioni sindacali o proseguiremo nelle azioni di protesta”. Lo dice Gianluca Cannella del sindacato Csa-Cisal.