Riesi. L’asilo nido comunale apre le porte alle famiglie: al via gli Open Day di maggio

Il Comune di Riesi apre le porte del proprio asilo nido con una serie di giornate dedicate alla scoperta del servizio educativo destinato alla prima infanzia fascia 0-3 anni. Gli Open Day, in programma per il mese di maggio, rappresentano un’occasione preziosa per genitori e futuri alunni per conoscere gli spazi, incontrare il personale e conoscere nel dettaglio i servizi offerti.

Le giornate di visita sono programmate per il 15 maggio 2025, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, e 20 e 23 maggio 2025 dalle 9:00 alle 12:00.

Durante queste fasce orarie, le famiglie potranno visitare la struttura, osservare da vicino le attività proposte quotidianamente ai bambini e ricevere tutte le informazioni utili in vista delle prossime iscrizioni.

“L’asilo nido è molto più di un semplice servizio. E’ un luogo di crescita, scoperta e relazione – ha dichiarato l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Daniela Pasqualetto – Offrire alle famiglie la possibilità di conoscere da vicino il nostro nido significa valorizzare la trasparenza e la qualità dell’offerta educativa. Investire nell’educazione della prima infanzia vuol dire costruire il futuro della nostra comunità.”

A breve sarà pubblicato anche l’avviso per l’iscrizione all’anno scolastico 2025/2026. L’Amministrazione Comunale invita tutti gli interessati a restare aggiornati tramite i propri canali ufficiali.