Caltanissetta. Il Maestro pasticcere nisseno Davide Scancarello insignito per il secondo anno consecutivo del prestigioso titolo di Ambasciatore del Gusto DOC Italy

Un nuovo e straordinario riconoscimento arriva per il maestro pasticcere Davide Scancarello, titolare di Tentazioni e Sapori Srl, che per il secondo anno consecutivo è stato insignito del prestigioso titolo di Ambasciatore del Gusto DOC Italy. Questo titolo celebra l’eccellenza, la continua ricerca della perfezione e l’amore di Scancarello per la sua terra, nonché il suo impegno nella diffusione della cucina siciliana nel mondo.

“Essere nominato per il secondo anno consecutivo Ambasciatore del Gusto DOC Italy è un onore straordinario,” ha dichiarato Davide Scancarello. “Non è solo un riconoscimento personale, ma un tributo alla Sicilia e alla qualità delle sue materie prime. Ogni prodotto che esce dal mio laboratorio è un racconto della nostra terra, e grazie alla selezione rigorosa degli ingredienti, riesco a portare i nostri sapori in oltre 40 paesi del mondo.”

Il maestro pasticcere, da sempre impegnato nella promozione delle eccellenze siciliane, fonde tradizione e innovazione, arricchendo le ricette storiche con un tocco moderno che soddisfa le esigenze di un pubblico internazionale. Un esempio di questa filosofia è il torrone di Caltanissetta, riconosciuto come Presidio Slow Food, che Scancarello ha innovato utilizzando solo tre ingredienti: miele siciliano, mandorle siciliane e pistacchio siciliano, senza zucchero e albume.

Il torrone di Caltanissetta, dell’Associazione Produttori di Torrone che Scancarello guida, ha ricevuto nel 2023 il riconoscimento al Salone del Gusto di Torino, la “chiocciola”, facendo rientrare nell’ambito elenco dei Presidi. Inoltre, è in corso il processo di accertamento per il riconoscimento IGP (Indicazione Geografica Protetta), un passo fondamentale per tutelare e valorizzare la tradizione del prodotto a livello internazionale.

“Oggi, in un mondo che spesso si concentra sull’apparenza, credo che i consumatori debbano fare scelte consapevoli. Chi sceglie il mio torrone non cerca solo un prodotto, ma una storia autentica, una connessione con la nostra terra e un’esperienza che parli di qualità e tradizione,” ha aggiunto Scancarello.

Con la sua pasticceria, Davide Scancarello continua a essere ambasciatore dei sapori autentici della Sicilia, portando l’Italia nel mondo con passione, cultura e dedizione. Ogni dolce che crea non è solo un prodotto, ma una testimonianza dell’impegno per la qualità e la valorizzazione della tradizione gastronomica siciliana.