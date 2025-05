Cronoscalate, ottima prestazione del nisseno Andrea Di Caro al Campionato Italiano SuperSalita

Dopo il prestigioso 3° posto assoluto ottenuto alla Coppa della Consuma, Andrea Di Caro, ha confermato lo stato di forma centrando un’importante affermazione nella prova inaugurale del Campionato Italiano SuperSalita 2025, disputata sul tracciato di 8,5 km della cronoscalata Malegno–Borno.

Il giovane talento nisseno, portacolori della CST Sport e campione italiano in carica nella propria categoria, ha chiuso in ottava posizione assoluta, imponendosi tra le Sportcar con motori motociclistici al volante della Nova Proto NP03. A impreziosire il bottino anche la Coppa Under 25, riservata ai migliori giovani del weekend.

Dopo ricognizioni proficue, affrontate con attenzione per ottimizzare il setup, Di Caro ha messo insieme due manche praticamente identiche, fermando il cronometro su 3’59”62 in Gara 1 e 4’00”40 in Gara 2, per un totale di 8’00”02. Un risultato che testimonia una prestazione già al limite sin dalla prima salita, con la seconda gestita con intelligenza tattica, pur senza possibilità di risparmio effettivo, anche a causa dell’usura già avanzata degli pneumatici. Il pilota CST ha quindi confermato lucidità e visione strategica.

“I riferimenti già in mio possesso mi hanno aiutato molto – ha dichiarato Di Caro a fine gara – sicuramente le dritte precise di Simone Fagioli sono state comunque fondamentali. Abbiamo corso in condizioni impegnative e questo gratifica ancora di più il lavoro di tutta la squadra a cui sono grato per questo risultato che condivido con CST Sport ed i brand che mi affiancano. L’obiettivo continua a essere quello dell’apprendimento e qui ci sono state delle occasioni davvero propizie.

A suggellare questo momento di crescita personale e professionale è stato anche il conferimento del prestigioso “Volante di Platino 2024”, assegnato pochi giorni prima della gara come riconoscimento per gli eccellenti risultati ottenuti nella scorsa stagione.