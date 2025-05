Rassegna Stampa. Caltanissetta, Cancelleri “bussa” alla porta di Tesauro

Dopo le Provinciali. L’ex viceministro alle Infrastrutture: «Si avvii subito il rimpasto in Giunta e si faccia spazio a chi è stato determinante per l’elezione della Presidenza». Per Orgoglio Nisseno sarà chiamato l’avv. Licata.

In Grande Sicilia eletto il buterese Filippo Balbo «I nostri 5 mila voti ponderati sono stati determinanti»

«Il movimento “Orgoglio Nisseno” è stato decisivo per consentire a Walter Tesauro di diventare il nuovo presidente della ex Provincia regionale di Caltanissetta, contribuendo anche ad eleggere tra i nuovi delegati Filippo Balbo, per cui è giusto adesso che abbia un giusto riconoscimento»: è l’opinione espressa ieri da Giancarlo Cancelleri, l’ex viceministro e sottosegretario di Movimento 5 Stelle che adesso fa parte di “Grande Sicilia”, il movimento creato a livello regionale da Roberto La Galla, Raffaele Lombardo e Gianfranco Miccichè e che nel Consiglio comunale di Caltanissetta è rappresentato anche dai due consiglieri Vincenzo Cancelleri e Luigi Bellavia di “Orgoglio Nisseno”. Poiché di giorno in giorno si attende il “rimpasto” nella Giunta municipale l’ex viceministro nisseno Giancarlo Cancelleri ricorda adesso allo stesso Tesauro ed al deputato regionale Michele Mancuso le promesse fatte nelle ultime settimane e, tra queste, appunto quella di fare entrare nell’esecutivo del capoluogo nisseno il leader di “Orgoglio Nisseno”, che è l’avv. Salvatore Licata, già consigliere comunale a Palazzo del Carmine. In queste ultime ore tra le voci che si ricorrono attualmente in città ci sono anche quelle che potrebbe essere chiamato nella Giunta municipale Marcello Mirisola che è stato il più votato dei consiglieri alle ultime amministrative con Forza Italia. «Adesso in Sicilia si apre un nuovo scenario politico, poiché le recenti elezioni effettuate in tutte le province regionali della Sicilia, ad eccezione di quella di Enna ricorda ancora Giancarlo Cancelleri che si è occupato da viceministro alle Infrastrutture dei lavori del raddoppio della ex scorrimento veloce Agrigento-Autostrada A19 facendo in modo che venissero ripresi dopo la grave crisi finanziaria in cui si era venuta a trovare la “Cmc”–hanno confermato che il centrodestra quando è unito vince dovunque, raggiungendo anche il 70% dei consensi. Va sottolineato il fatto che a Caltanissetta in quest’ultima votazione Tesauro ha vinto per quattromila voti ponderati rispetto al suo avversario Massimiliano Conti, per cui i cinquemila voti espressi in suo favore dai due consiglieri di “Orgoglio Nisseno”s ono stati determinanti». «A parte tutto–aggiunge l’ex leader del Movimento 5 Stelle della Sicilia –va sottolineato ancora che queste ultime elezioni hanno avuto anche una particolare valenza politica nella nostra regione perché sono state quelle che negli Stati Uniti definiscono “midterm”, cioè di metà mandato. Elezioni che hanno ribadito che quando il centrodestra si presenta unito e compatto vince senza grossi problemi ricevendo il consenso della maggior parte degli elettori». Ora si attende la risposta politica di Tesauro con il rimpastino.