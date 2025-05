Caltanissetta. Il 23 maggio Triangolare del Cuore al “Tomaselli” con la Nazionale Attori Cantanti e le Rappresentative Carabinieri e Magistrati

CALTANISSETTA. Un triangolare del Cuore, per non dimenticare. E’ quello che si svolgerà il prossimo 23 maggio a Caltanissetta e che vedrà protagonisti la Nazionale Attori e Cantanti, la rappresentativa Magistrati e la rappresentativa Carabinieri. L’evento prenderà il via dalle ore 18:30 allo stadio Marco Tomaselli. Il “Triangolare del Cuore” non sarà solo un evento sportivo, ma anche un evento di grande valore simbolico.

Il triangolare ospiterà numerose personalità di spicco nazionale in vari settori con il patrocinio del Comune di Caltanissetta. Fortemente voluto e promosso dagli organizzatori proprietari di Makrovision, Robco spa, DLF srl, BSF srl con i referenti di zona di ANM (Associazione Nazionale Magistrati) e i vertici locali dell’Arma dei Carabinieri, si svolgerà in una data non casuale: il 23 maggio ricorre infatti l’anniversario della strage di Capaci del 1992, nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Giuseppe Costanza, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina, Claudio Traina.

Il triangolare sarà dedicato alla loro memoria così come a quella del giudice Paolo Borsellino e vedrà anche la presenza dei coraggiosi sopravvissuti alla strage Antonino Vullo, Paolo Capuzza, Gaspare Cervello, Angelo Corbo. Gli organizzatori hanno ricordato che Unire sport e memoria è l’antidoto all’oblio: il corpo corre, ma è la coscienza a vincere. Senza memoria, anche la vittoria più gloriosa è solo un esercizio di vuoto; se non ricordiamo chi lottò perdendo la vita per darci una società migliore, allora qualsiasi altra vittoria sarà vana, priva di significato.

Questa manifestazione unisce sport e memoria, e vedrà la partecipazione straordinaria della Nazionale del cuore Attori e Cantanti, squadra che ha sempre dimostrato grande sensibilità verso i temi sociali e della legalità. Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto in beneficenza a sostegno del “Progetto Legalità” e della Fondazione Falcone. Saranno invitati a presiedere fra gli altri, figure apicali locali nell’ambito della sicurezza e dell’ordine pubblico: questore, Prefetto, Pm della Procura di Caltanissetta, Capo squadra Mobile, comandante Provinciale di CC e GdF, generale dei CC, capocentro della Dia.

Il “Triangolare del Cuore” rappresenta un momento di festa e di sport, ma soprattutto un’occasione per mantenere viva la memoria di chi ha sacrificato la propria vita nella lotta alla criminalità organizzata, trasmettendo alle nuove generazioni i valori della legalità e della giustizia attraverso il linguaggio universale dello sport.In tal senso, oltre agli organizzatori, la manifestazione ha trovato il consenso e l’appoggio di numerose aziende sponsor come Makrovision e SimplyBook.SimplyBiz, quotidiano nazionale, sarà exclusive media partner.