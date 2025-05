Caltanissetta. Il triatleta nisseno Carmelo Bellanca conquista la medaglia al Challenge di Salou in Spagna

Continuano le sfide per il triatleta nisseno Carmelo Bellanca che si aggiudica la medaglia al Challenge di Salou, in Spagna, che lo ha visto superare con determinazione le tre discipline, nuoto, ciclismo e corsa in un tempo totale di 4 ore e 50 minuti. L’ennesima medaglia è arrivata dopo una gara intensa e dura, disputata con grande spirito di sacrificio, che ha visto i concorrenti provenienti da ogni parte del mondo, gareggiare fra 1,9 Km di nuoto all’australiana, per poi passare a 90 Km in bici e concludere con una mezza maratona da 21 Km.

La preparazione che lo ha visto impegnarsi per oltre quattro mesi, è stata meticolosamente seguita dal suo coach, Antonio Limoli, triatleta professionista, dal nutrizionista sportivo Dott. Antonio Sedita e dall’ esperto di biomeccanica Dott. Domenico Vicari.

Il medagliere è ricco ma non ancora abbastanza per il nostro concittadino che sta già pensando alla prossima sfida.