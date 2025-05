A Caltanissetta il 16 maggio arriva “TakeMeBack – Corrieri Solidali” con il Serendip Tour disponibile su Netflix

CALTANISSETTA. TakeMeBack – Corrieri Solidali arriva in Sicilia a Caltanissetta con il “Serendip Tour”, una mini rassegna che unisce cinema, testimonianza diretta e impegno sociale. Tre appuntamenti per presentare il docufilm SERENDIP, disponibile su Netflix, e raccontare dal vivo una storia vera di viaggio, incontro e solidarietà.

Il tour toccherà tre spazi culturali siciliani: Immagina Coworking, L’Officina degli Artisti e EPYC – European Palermo Youth Center, con la partecipazione di Antonio Di Leonardo, protagonista del film e co-fondatore del progetto TakeMeBack, che guiderà il pubblico alla scoperta del documentario e delle esperienze vissute sul campo. SERENDIP è il primo film di TakeMeBack distribuito su Netflix.

Girato in Sri Lanka, racconta la missione di due “corrieri solidali” – Antonio Di Leonardo e Andrea Mariani – seguiti dal regista Marco Napoli per dieci giorni di viaggio: 1 regista, 1 videocamera, 2 zaini, 3 cuori pieni e poche rupie singalesi. Tradotto in 9 lingue e disponibile in tutta Europa, il film esplora la bellezza della solidarietà e racconta storie autentiche, fatte di relazioni, ascolto e impatti positivi nelle comunità locali. Durante ogni tappa del tour, ci sarà spazio per il confronto, le domande, le riflessioni.

Sarà un’occasione per conoscere da vicino la realtà di TakeMeBack, ascoltare le storie dei protagonisti, scoprire come nasce un progetto solidale e come ciascuno possa contribuire concretamente al cambiamento. Ogni incontro sarà un momento di condivisione autentica, in cui i valori di TakeMeBack prenderanno forma attraverso racconti, immagini e testimonianze dirette.

Queste le date e i luoghi:

Venerdì 16 maggio 2025 – Ore 18:30 Immagina Coworking – Via Cesare Battisti 9, Caltanissetta Proiezione del film e incontro con Antonio Di Leonardo. Ingresso libero Sabato 17 maggio 2025 – Ore 18:30 Officina Degli Artisti – Via Tortorici 12, Caltanissetta Proiezione, talk, aperitivo e DJ set. Ingresso libero Domenica 18 maggio 2025 – Ore 21:00 EPYC – European Palermo Youth Center – Palermo Evento speciale dedicato ai giovani e alla cittadinanza attiva. Ingresso libero Per maggiori informazioni: info@takemeback.eu