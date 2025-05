Libertà di stampa. Lorefice (M5S): “Unico riarmo che serve a difendere la Democrazia è quello della libera informazione”

“Una stampa libera è il primo baluardo contro ogni deriva democratica. Oggi, a Bagheria, ho avuto l’onore di prendere parte alla presentazione del libro “La Scelta” di Sigfrido Ranucci, autore e direttore di Report. In un tempo in cui la verità rischia spesso di essere sepolta sotto il rumore, servono giornalisti che non abbiano paura di scavare.

Ringrazio Sigfrido Ranucci per il suo coraggio, la sua integrità e il lavoro d’inchiesta che continua a essere una luce accesa sulla realtà.La stampa deve essere, e deve restare, il cane da guardia della democrazia. L’unico riarmo che serve a difesa della democrazia è quello della libera informazione.”



Lo scrive su Facebook il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Politiche UE di Palazzo Madama.