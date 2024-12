Campofranco. Approvati in Giunta lo schema del Bilancio di previsione 2024/2026 e il Dup

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale di Campofranco ha reso nota l’approvazione in Giunta Municipale, dello schema di bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 e del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Questi strumenti, fondamentali per la gestione finanziaria e programmatica dell’Ente, testimoniano il continuo impegno nel risanamento delle finanze comunali e nella pianificazione strategica a lungo termine. Dal suo insediamento, avvenuto a luglio 2022, la Giunta Nuara ha affrontato una situazione economico-finanziaria complessa acuita da una sempre peggiore condizione legata alle risorse umane. Oggi, grazie a un lavoro costante e rigoroso, il Comune si avvicina al completo riequilibrio degli atti finanziari, con l’obiettivo di bonificare il bilancio e porre solide basi per lo sviluppo futuro della comunità.

L’Amministrazione ha individuato gli ambiti di intervento prioritari per il prossimo triennio, in linea con gli indirizzi strategici definiti nel DUP:

Manutenzione degli immobili, impianti pubblici e infrastrutture principali: sono stati stanziati maggiori fondi, in continuità con le politiche attuate sin dall’inizio del mandato, per interventi su strade interne ed esterne e per il miglioramento degli edifici comunali e degli impianti

Promozione di soluzioni sostenibili e miglioramento della viabilità per favorire la qualità della vita e la sicurezza.

Potenziamento dei servizi scolastici e iniziative a supporto delle famiglie.

Valorizzazione delle risorse locali e promozione di eventi culturali per incentivare il turismo e l’occupazione.

Supporto alle attività imprenditoriali e alle iniziative per contrastare la disoccupazione giovanile.

Con l’approvazione di questi provvedimenti, il Comune di Campofranco conferma il suo impegno a costruire un futuro sostenibile, inclusivo e orientato al benessere della collettività.