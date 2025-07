Ponte di Messina. La riflessione di Leandro Janni (Italia Nostra Sicilia): “Se considerato strategico, si farà”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del presidente di Italia Nostra Sicilia, Leandro Janni, sul ponte di Messina.

“Estate 2025. Nell’infinita saga del “ponte sullo Stretto”, queste sono le ultime parole pronunciate dall’Unione europea: «Spetterà al governo italiano decidere se il ponte sullo Stretto è da definirsi un’opera strategica dal punto di vista civile o militare».

E se il governo Meloni propenderà per un’opera strategica dal punto di vista militare, i costi per la realizzazione della faraonica infrastruttura tra Sicilia e Calabria saranno inclusi, contabilizzati in quell’incredibile 5% del Pil per spese militari. Ma c’è dell’altro: se il ponte riceverà la qualifica di “opera strategica militare”, il ministro delle infrastrutture Salvini non dovrà più rendere conto del progetto esecutivo che non esiste, delle 62 prescrizioni della commissione Via-Vas, delle rilevantissime criticità geologiche e strutturali, delle dovute compensazioni ambientali e degli espropri.

Insomma: se considerato cruciale, “strategico” dal punto di vista militare (sebbene questa sia una colossale assurdità), il ponte si farà – senza se e senza ma. E siamo certi che il ministro Salvini, conseguentemente, non avanzerà più obiezioni al piano di riarmo Ue, a cui si è sempre detto contrario. Le pressanti esigenze dei cittadini legate alla sanità, alla scuola, alle infrastrutture locali, di fronte agli obiettivi militari, potranno ovviamente attendere ancora. Sine die. E d’altronde: «Si vis pacem, para bellum».

Prof. Leandro Janni, presidente regionale di Italia Nostra Sicilia