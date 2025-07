Caltanissetta. Bando per 11 operatori da inserire nell’ambito dei Servizi Sociali: come presentare la domanda

Le figure andranno ad arricchire l’offerta dei servizi al cittadino

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale n. 159 del 20 giugno 2025, ha indetto un concorso pubblico, su base regionale e per esami, per il reclutamento di 3.839 unità di personale non dirigenziale da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato per una durata non superiore a 36 mesi da inserire negli Ambiti territoriali sociali.

Il Distretto Socio Sanitario n.8, di cui Caltanissetta è Comune Capofila, lo scorso ottobre aveva aderito all’avviso pubblico del Piano Nazionale di inclusione e lotta alla povertà e manifestato la necessità di nuove unità da poter inserire nei progetti programmati.

Il Ministero, con questa iniziativa mira a rafforzare in modo strutturale la capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini in un’ottica di integrazione tra i livelli di governo e nel rispetto del principio di sussidiarietà. Riconosciuta, pertanto, l’esigenza del territorio nisseno, anche in considerazione al valore e all’importanza dei progetti da realizzare, ha messo a disposizione della città di Caltanissetta 11 unità.

“Siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso per supportare i cittadini di Caltanissetta e del riconoscimento ottenuto dal Ministero con l’assegnazione di nuovo personale – ha commentato l’assessore alle politiche sociali Ermanno Pasqualino -. Ringrazio il dirigente della VII Direzione Giuseppe Intilla e tutti gli uffici per l’impegno manifestato nella ricerca di nuove e innovative soluzioni e il lavoro svolto al servizio dei cittadini. Come Giunta ci siamo immediatamente attivati per variare il Piano di fabbisogno del personale interno (PIAO) per poter accogliere e inglobare il nuovo personale che verrà destinato ai nostri progetti”.

Per chi fosse interessato e sia in possesso dei requisiti può già presentare la domanda di partecipazione che, come previsto dal Ministero, potrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, entro le 23:59 del 30 luglio 2025, attraverso il portale InPA, al seguente link: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=029f4da8efa440abb041e101af8639f3

Sarà possibile candidarsi come:

A) Funzionari amministrativi (codice A);

B) Funzionari contabili – economico finanziari/Funzionari esperti di rendicontazione (codice B);

C) Funzionari psicologi (codice C);

D) Funzionari educatori professionali socio pedagogici (di cui all’articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55) – (codice D);

E) Pedagogisti (di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 2024, n. 55) – (codice E).