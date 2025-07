Caltanissetta. Il Comune incontra i vertici ANAS: dal ponte ad arco San Giuliano alla riqualificazione di via Borremans, ecco le opere strategiche che saranno ultimate nei prossimi mesi

Tesauro: “Accogliamo con entusiasmo l’imminente completamento di importanti opere strategiche per la nostra città”

Il Sindaco Walter Tesauro, l’Assessore Oscar Aiello e il Dirigente della II Direzione “Ufficio Tecnico ed Edilizia” Giuseppe Tomasella hanno incontrato il Dirigente Responsabile delle Nuove Opere Luigi Mupo, il Coordinatore per l’Alta Sorveglianza Giuseppe Salvia e l’Ispettore di Cantiere Bartolomeo Mosca.

Fra i temi affrontati nel corso della riunione è stata discussa l’apertura al traffico del ponte ad arco San Giuliano, ultimo tassello mancante per il completamento della strada statale 640 “Strada degli Scrittori” nella sua configurazione definitiva a doppia carreggiata. I lavori di costruzione del ponte sono stati pressoché ultimati e se ne prevede l’inaugurazione entro il mese di luglio.

Anas ha comunicato inoltre il prossimo completamento anche dei lavori di riqualificazione della via Borremans, per la quale sono state ultimate tutte le opere strutturali e restano da realizzare la sovrastruttura stradale e le barriere di protezione. Tali lavori verranno completati entro il mese di agosto.

Relativamente alle opere di compensazione previste nell’ambito dei lavori di ammodernamento della SS640, i rappresentanti di Anas hanno confermato la disponibilità delle risorse (circa 2,7 milioni di euro) per la stabilizzazione e messa in sicurezza del versante in frana del monte San Giuliano in località bivio La Spia, lavori che potranno essere affidati nei prossimi mesi.

Anas ha infine confermato il finanziamento per 72 Ml€ del progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione del viadotto San Giuliano sulla vecchia SS640, per i quali si prevede il perfezionamento delle procedure di gara entro il corrente anno.

Il Sindaco Walter Tesauro ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’incontro e per gli impegni assunti da Anas. “Accogliamo con entusiasmo l’imminente completamento di importanti opere strategiche per la nostra città – ha dichiarato -. A partire da agosto i cittadini nisseni potranno beneficiare del nuovo assetto viario di via Borremans, una delle arterie principali di collegamento urbano verso l’A19, mentre i lavori già programmati e finanziati per il rifacimento del viadotto San Giuliano andranno a migliorare in modo significativo la sicurezza e la viabilità del nostro territorio. Anche la futura circonvallazione tra contrada La Spia e via Santo Spirito rappresenterà un’opera fondamentale per snellire il traffico interno e ridurre i tempi di percorrenza. Continueremo a seguire con attenzione l’iter di queste infrastrutture strategiche, consapevoli dell’impatto positivo che avranno sullo sviluppo e sulla vivibilità di Caltanissetta”.