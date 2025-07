Butera. Sospesi rientri pomeridiani per i dipendenti comunali fino al 27 agosto

BUTERA. L’amministrazione comunale ha stabilito, tramite ordinanza, il divieto di effettuare in periodo estivo il rientro al Comune per espletare il servizio. Ciò a causa delle elevatissime temperature che rischiano di mettere in pericolo la salute degli impiegati e delle impiegate che lavorano al Comune.

Pertanto, è stato disposto di sospendere temporaneamente i rientri pomeridiani del mercoledì dal 02.07.2025 al 27.08.2025. Le ore non effettuate dovranno essere recuperate dal personale interessato con analoghi rientri pomeridiani da effettuarsi nei giorni di lunedì a partire dal 29 settembre 2025 al 24 novembre 2025.