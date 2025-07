Sono ricoverati all’ospedale Bambino Gesù i due fratellini aggrediti dal rottweiler della nonna mentre giocavano in giardino a Lavinio, vicino Roma. Il più piccolo, di 8 anni, è stato trasferito già ieri nel reparto di chirurgia plastica per una ferita superficiale alla testa.

L’altro, che ha 10 anni, ha riportato una ferita più profonda alla spalla. E’ ancora in terapia intensiva ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Al momento non ci sarebbero indagati. (ANSA).