Montedoro. L’amministrazione comunale ha incontrato in Municipio i ragazzi dello Sprar per minori

MONTEDORO. Il Comune si è riempito di volti, storie, sogni grazie all’incontro che l’amministrazione comunale guida dal sindaco Renzo Bufalino ha avuto con i ragazzi dello SPRAR per minori, gestito da Cooperativa Etnos.

“È stato un incontro fatto di parole, domande, ascolto – ha sottolineato il sindaco – abbiamo raccontato come funziona la nostra amministrazione, ma soprattutto abbiamo parlato di cosa significa sentirsi parte di una comunità, avere diritti, assumersi doveri, essere accolti”.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito che “L’accoglienza non è solo ospitare ma riconoscere l’altro, dare valore alle differenze, costruire insieme un presente che sia di tutti”. Pertanto, “L’inclusione non è uno slogan. È un gesto, una scelta, un cammino condiviso. E oggi abbiamo fatto un piccolo grande passo in quella direzione” ha concluso il sindaco Bufalino.