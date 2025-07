Ha picchiato un vigilante che lo ha bloccato mentre stava cercando di portare via t-shirt, maglie e accessori dal negozio Zara in via Ruggero Settimo a Palermo. I carabinieri hanno poi fermato il giovane. L’addetto alla sicurezza è stato medicato dai sanitari del 118 e poi è andato in ospedale per farsi visitare. (ANSA).