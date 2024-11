Sciopero trasporti oggi, stop 24 ore bus e metro: orari e fasce di garanzia

(Adnkronos) –

Sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale oggi, venerdì 8 novembre, da Roma a Milano, da Firenze a Napoli: metro, autobus e tram a rischio per prestazioni ridotte nelle fasce di garanzia. Nella capitale, dalle 10.30, manifestazione davanti al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. La protesta è stata proclamata unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna "per il rinnovo del contratto nazionale, per la carenza di risorse, per la mancanza di politiche di programmazione, per la riforma del settore e per la salute e sicurezza sul lavoro". A differenza dei precedenti scioperi – riferiscono le organizzazioni sindacali – oggi non si prevede, nel rispetto della legge 146 che regolamenta il diritto di sciopero e una volta sola nell’ambito della vertenza di rinnovo di un contratto nazionale, la garanzia totale del servizio nelle fasce orarie che tutelano la mobilità dei viaggiatori ma sarà garantito, durante le fasce orarie previste a livello locale, l’utilizzo del 30% del personale viaggiante e inoltre i servizi assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti come collegamenti con porti e aeroporti nonché quelli specializzati di particolare rilevanza sociale quali trasporto dei disabili e scuola bus per materne e elementari. A Milano le modalità di esercizio del servizio delle aziende di trasporto Autoguidovie e ATM saranno modificate. Autoguidovie ha pubblicato sul proprio sito web l'elenco delle corse garantite durante la giornata. Si consiglia di consultare l'allegato al presente avviso per un dettaglio completo delle corse garantite. Per informazioni aggiornate, si invita a consultare la sezione news del sito web di Autoguidovie. Per quanto riguarda ATM, le linee M1, M2, M3, M5 e la tratta M4 San Cristoforo-San Babila saranno garantite fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. La tratta M4 San Babila-Linate sarà garantita per l'intera giornata. I tram e gli autobus 45, 54, 56, 57, 58, 60, 74, 81, 90, 91, 95 e 98 saranno garantiti fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Tutte le altre linee, comprese B10 e B12, non saranno garantite. Si consiglia ai viaggiatori di consultare la sezione news del sito web di ATM per informazioni aggiornate. A Firenze all’interno delle fasce orarie individuate, saranno garantiti solo i servizi indispensabili, per la tramvia di Firenze con corse ogni 15/20 minuti durante le fasce garantite 6:30- 9:30 e 17:00-20:00. Sul sito di Gest sono pubblicate tutte le corse. In tutta la regione Toscana in accordo con i sindacati, tra le fasce orarie 4.15-8.14 e 12.30-14.29 sarà garantito solo il 30% delle corse, definite come servizi indispensabili. Le corse garantite saranno consultabili nell’apposita pagina dedicata allo sciopero sul sito at-bus.it/sciopero. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus – escluse le corse garantite nelle due fasce orarie – nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Autolinee Toscane avvisa che le corse previste saranno sicuramente insufficienti rispetto alla consueta domanda, ed invita a trovare altre soluzioni. Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane. Sarà sicuramente un venerdì nero quello di oggi a Roma dove saranno assicurati solo alcuni servizi essenziali dall'inizio del servizio diurno e sino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. A Roma, l'agitazione interessa la rete Atac, comprese le linee gestite da altri operatori in sub-affidamento, e le linee bus periferiche gestite da Sap, Autoservizi Troiani e Autoservizi Tuscia/Bis. La protesta interesserà anche le linee Cotral-Astral. A tal proposito Cotral fa sapere che "saranno garantiti soltanto alcuni servizi essenziali tra i quali collegamenti prioritari con stazioni ferroviarie, aeroportuali, marittime e il trasporto disabili su prenotazione. Sul sito del Cotral è possibile consultare l’elenco delle corse bus e treno individuate come indispensabili". Saranno regolari, invece, i collegamenti ferroviari regionali di Trenitalia. Dall'inizio del servizio fino alle 8.29 e dalle 17 alle 20, comunica Roma servizi per la mobilità, saranno garantite esclusivamente la linea A e B della metropolitana e 48 linee del servizio di superficie. Altri collegamenti, in caso di adesione del personale allo sciopero, non saranno effettuati. Tra questi per la metro la linea B1 Ionio-Laurentina, la linea C Pantano-San Giovanni e la ferrotramvia Termini-Centocelle. A Napoli sono annunciati disagi per metropolitane, funicolari e bus. L’Ente Autonomo Volturno (Eav, che gestisce i mezzi che collegano Napoli alla provincia, sia Nord che Sud, all'area Vesuviana e alla Penisola Sorrentina, come Cumana, Circumflegrea e Circumvesuviana) ha indicato le fasce di garanzia di alcune linee consultabili sul sito tra le 5.30-8.30 e le 16.30-19:30, mentre per la Linea 1 della metro, gestita da Anm, saranno aperte soltanto quattro stazioni, garantendo solo la tratta Policlinico-Garibaldi: previste quindi le fermate nelle stazioni di Policlinico (prima alle 6.35, ultima alle 9.15, mentre nel pomeriggio la prima è alle 17.05 e l’ultima alle 19.45), Rione Alto, Municipio e Garibaldi (la prima mattutina alle 7.10, l’ultima alle 9.50, poi nel pomeriggio la prima alle 17.40 e l’ultima alle 20.20). Il servizio sarà garantito soltanto nella fascia oraria mattutina e in quella pomeridiana. Sulla Linea 6, mezzi in azione soltanto di mattina nelle stazioni di Mostra (prima partenza alle 7.16, ultima alle 8.40), Mergellina e Municipio (prima alle 7.36, ultima alle 9). Per quanto riguarda bus e funicolari – servizi gestiti dall’Anm – c’è stata la comunicazione di fasce di garanzia, assicurando il servizio solo di alcune linee. Per gli autobus: Alibus; 116; 130; 151; 175; 196; 254; 412; 421; R2; R5. Il servizio sarà garantito tra le 6 e le 9, poi tra le 17 e le 20. Sulle funicolari: solo corse dirette, da capolinea a capolinea, senza stop intermedi, per quella Centrale e di Montesanto. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)