Sangiuliano-Boccia, a Le Iene oggi audio e chat inediti

(Adnkronos) – Audio e chat inedite sul caso che ha coinvolto l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a Maria Rosaria Boccia stasera a 'Le Iene', in prima serata, su Italia 1. Tra gli altri elementi contenuti nel servizio di Alessandro Sortino, una chat tra i due, mai apparsa, in cui l'imprenditrice di Pompei chiede al ministro di aver accesso da remoto al suo cellulare e audio in cui la donna nega di aver avuto col ministro una vera e propria intimità. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)