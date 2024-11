MotoGp Malesia, Bagnaia cade e Martin vince Sprint: titolo a un passo

(Adnkronos) –

Pecco Bagnaia cade nella Sprint del Gp di Malesia, Jorge Martin vince ed è ad un passo dal titolo MotoGp 2024. Lo spagnolo della Pramac oggi 2 novembre trionfa davanti alla Ducati Gresini del connazionale Marc Marquez e alla Ducati di Enea Bastianini compiendo un passo decisivo verso il trionfo. Determinante la caduta di Bagnaia a Sepang: il campione del mondo, con la sua Ducati, finisce k.o. nel terzo giro e con ogni probabilità dice addio al terzo titolo iridato consecutivo. Martin controlla la situazione, vince tenendo a distanza Marquez e allunga in classifica generale: l'iberico ora ha 29 punti di vantaggio su Bagnaia e domani, nel Gp che chiude il weekend del Motomondiale, può laurearsi campione del mondo. Per riuscirci con una gara d'anticipo rispetto alla fine della stagione, deve conquistare 9 punti in più rispetto a Bagnaia, chiamato ora a un miracolo: deve fare sostanzialmente il pieno con 62 punti ancora disponibili e sperare nella collaborazione di Martin. Il campione del mondo domani deve vincere auspicando un flop del leader iridato. Bagnaia proverà l'impresa partendo dalla pole position, conquistata con il crono record di 1'56''337. Il piemontese scatterà davanti a tutti grazie al nuovo primato della pista. Accanto a lui, in prima fila, tanto per cambiare Martin e Marquez. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)