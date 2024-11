Manpower: oltre 5 mila opportunità di lavoro in occasione festività invernali e stagionali

(Adnkronos) – Sono oltre 5 mila le persone che Manpower – leader nelle innovative workforce solutions – ricerca su tutto il territorio nazionale per far fronte alle esigenze lavorative del Black Friday, del periodo natalizio e del successivo periodo dei saldi. Gdo, retail, horeca e logistica sono i settori che stanno registrando una crescita maggiore di domanda di personale temporaneo in vista delle festività e del superlavoro stagionale. Le opportunità lavorative interessano sia chi è alla ricerca di un primo impiego in contesti, che per la loro dinamicità, possono rappresentare un trampolino per future opportunità, sia coloro che sono alla ricerca di un’occupazione per un periodo determinato. Cassieri, banconisti e scaffalisti sono le figure più ricercate dal settore della Grande distribuzione organizzata che conta oltre 1.000 posizioni aperte per supermercati, ipermercati e altri store, in particolare, in Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e molte altre catene del Centro-Sud Italia. Molto richiesti anche le/gli shopper spesa online, per rispondere al trend della spesa consegnata a domicilio. Nel settore retail, sono i punti vendita legati a diversi settori -abbigliamento, elettronica, beni di consumo, fai-da-te e arredamento, casa e design- quelli che, in occasione delle feste, fanno registrare un maggior picco di richieste di lavoratori stagionali. Oltre 600 le job vacancies che riguardano sales assistant, addetti ai pacchetti natalizi e promoter, una figura quest’ultima sempre più richiesta con la crescita del mercato dei regali personalizzati. Presto saranno aperte anche posizioni per inventaristi soprattutto per far fronte alle necessità del periodo post-natalizio e pre-saldi. Per quanto riguarda l’horeca, le posizioni stagionali più richieste da novembre a gennaio includono operatori pluriservizio, camerieri, baristi, cuochi, addetti al servizio mensa e ristorazione. Con oltre 2.500 ricerche attive nel settore, le richieste di questo periodo possono rappresentare l’opportunità di ingresso per molte persone nel mondo del lavoro dei ristoranti, bar, gastronomie e strutture ricettive. Hotel e centri congressi, interessati dalle feste aziendali, richiedono, invece, personale aggiuntivo per coprire tutto il mese di dicembre. Da ultimo il settore della logistica, che gioca un ruolo cruciale nel periodo delle festività, quando l’aumento delle spedizioni e delle consegne raggiunge il picco. Gli operatori di magazzino per lo smistamento e lo stoccaggio delle merci e i carrellisti sono le figure più ricercate e si contano oltre 1.400 posizioni aperte. Le richieste sono in tutta Italia, con particolare necessità in queste province: Bologna, Brescia, Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Piacenza, Torino, Verona, Vercelli, Vicenza. “Anche quest’anno il periodo natalizio si conferma un momento dell’anno particolarmente dinamico in termini lavorativi. I dati raccolti dal nostro Osservatorio, il ManpowerGroup Employment Outlook Survey, mettono in luce un’aspettativa di crescita nelle assunzioni per l’ultimo trimestre dell’anno del +19%, in miglioramento rispetto al trimestre precedente (+2%) e anche rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (+1%)”, ha dichiarato Andrea Cartoccio, Manpower brand director. “Le nostre ricerche in tutta Italia mirano non solo a soddisfare queste esigenze di breve periodo ma anche a offrire valore aggiunto sul lungo. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di favorire un inserimento lavorativo che possa fungere da volano per aprire nuove prospettive di carriera", ha concluso. —lavoro/offerte-lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)