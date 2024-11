James Van Der Beek di Dawson’s Creek rivela: “Ho il cancro”

(Adnkronos) – Alla star di Dawson's Creek James Van Der Beek è stato diagnosticato un cancro all'intestino. L'attore 47enne, in un'intervista a 'People', ha detto di essere "ottimista" e di sentirsi bene" nonostante la diagnosi. La star si è fatta conoscere interpretando Dawson Leery nella serie cult adolescenziale andata in onda dal 1998 al 2003 e sta per apparire in uno speciale della Fox intitolato 'The Real Full Monty', che si basa sul film britannico del 1997 e vedrà un gruppo di celebrità maschili spogliarsi per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla consapevolezza e la ricerca sul cancro. “Ho un cancro al colon-retto, ho affrontato privatamente questa diagnosi e mi sto curando, con il sostegno della mia incredibile famiglia – ha detto a 'People' – c'è motivo di ottimismo e mi sento bene”. L'attore del Connecticut ha continuato a lavorare e recentemente è apparso in un episodio di Walker, il reboot di Walker, Texas Ranger, sulla rete statunitense The CW, e apparirà in un film originale di Tubi che uscirà il 29 novembre. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)