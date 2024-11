Caltanissetta. IPSIA Galileo Galilei, il flash mob degli studenti del corso serale per la Giornata contro la violenza sulle donne

Nell’ambito della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli studenti della classe 1P SSS del nuovo Corso Serale dell’IPSIA Galileo Galilei – servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, hanno realizzato un flash mob al centro commerciale “Il Casale” di San Cataldo, per sensibilizzare la comunità sul tema. Danze, canti, recitazione di poesie. Gli studenti hanno voluto mostrare il loro sostegno a tutte le donne vittime di violenza.