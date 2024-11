Ballando con le Stelle, oggi nuova puntata: le coppie in gara

(Adnkronos) – Ballando con le stelle, oggi sabato 16 novembre la gara continua con la nuova puntata in onda su Rai1. Sono la cantante e conduttrice Elettra Lamborghini e l’attore Massimiliano Gallo i ballerini per una notte nello show condotto da Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli a partire dalle 20.35.

La cantante e conduttrice è stata una dei coach di "The Voice of Italy" su Rai 2 nel 2019 insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio. Giurata di “Italia’s Got Talent” e conduttrice del varietà comico “Only Fun Comico Show”, Elettra Lamborghini si metterà alla prova ballando una salsa e una bachata insieme al ballerino Moreno Porcu. Il 24 novembre, invece, Massimiliano Gallo torna su Rai 1 in prima serata con la seconda serie “Vincenzo Malinconico”, avvocato d’insuccesso”, prodotta da Rai Fiction e Viola Film. Si tratta di un legal drama che lo vede interpretare il più amato e famoso “avvocato d’insuccesso” salernitano. Prima, però, l’attore scenderà in pista a "Ballando con le Stelle" esibendosi in un charleston insieme a Rebecca Gabrielli. Tornando al ballo, lo scorso sabato 9 novembre, la puntata è stata vinta da Federica Nargi e Luca Favilla (con 75 punti), mentre la coppia formata da Furkan Palali e Erica Martinelli è stata eliminata. Questo sabato le coppie pronte a scendere in pista sono Bianca Guaccero – Giovanni Pernice; Federica Nargi – Luca Favilla; Francesco Paolantoni – Anastasia Kuzmina; Luca Barbareschi – Alessandra Tripoli; Federica Pellegrini – Angelo Madonia; Sonia Bruganelli – Carlo Aloia; Tommaso Marini – Sophia Berto; Anna Lou Castoldi – Nikita Perotti; Massimiliano Ossini – Veera Kinnunen. Come sempre, una coppia al termine della puntata potrebbe essere eliminata ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però di continuare a studiare con impegno e costanza. Molte saranno le prove che le coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma non solo perché dovranno anche sottoporsi a delle vere e proprie prove a sorpresa che saranno valutate ovviamente dalla giuria di esperti e da quella popolare. I Vip in gara, affiancati dai loro maestri, per l’ottava puntata hanno realizzato coreografie ancora più difficili, e ognuno di loro farà il massimo per conquistare i telespettatori, ma anche la giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Come di consueto, al fianco di Rossella Erra ci sono i volti di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira sempre nella veste di “Tribuni del popolo”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network. Accanto alla giuria, a gestire il tesoretto, Alberto Matano, conduttore di “La Vita in Diretta”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)