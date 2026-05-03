Rivolta nel carcere di Agrigento, convalidati otto arresti

Il gip Michele Dubini ha convalidato l’arresto degli otto detenuti protagonisti della violenta rivolta scoppiata giovedi’ 30 aprile nella casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. La scintilla del disordine e’ scoccata nel reparto “Sole”, quando un provvedimento disciplinare notificato a un detenuto ha innescato una spirale di violenza. I rivoltosi hanno aggredito un sostituto commissario e un altro agente, sottraendo loro le chiavi per aprire le altre celle e devastando il reparto con il danneggiamento di quadri elettrici, estintori e suppellettili. I detenuti hanno utilizzato i carrelli per i pasti come arieti per tentare di sfondare il cancello del reparto e hanno eretto barricate con brande e frigoriferi per impedire l’ingresso degli agenti. Solo l’intervento della polizia penitenziaria in assetto antisommossa ha permesso di riportare la calma e isolare i responsabili dopo ore di tensione. Gli arrestati sono Diego Fortezza, 45 anni, di Siracusa; Salvatore Condorelli, 38 anni, di Catania; Davide Bonaccorso, 26 anni di Messina; Sebastiano La Torre, 32 anni di Catania; Angelo Fernandez, 21 anni di Palermo; Giovanni Arno, 22 anni di Napoli; Kevin Dragotto, 21 anni di Palermo; e Giovanni Linares, 28 anni di Siracusa. (AGI)