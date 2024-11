Alluvione Spagna, allerta rossa a Barcellona: allagamenti e voli cancellati a El Prat

(Adnkronos) – Mentre Valencia conta i danni e i morti delle alluvioni, in Spagna oggi la Dana si sposta verso la Catalogna dove piogge torrenziali e temporali hanno raggiunto Barcellona. L’Agenzia Meteorologica Statale ha attivato l’allerta rossa in particolare sulla costa. Anche il servizio meteorologico della Catalogna, ha emesso una nota di “massimo pericolo”. I forti temporali hanno costretto a cancellare finora cinquanta voli in partenza e a dirottare altri 17 dall’aeroporto di Barcellona-El Prat, dove si sono verificati anche allagamenti negli atri T-1 e nel parcheggio, riferisce Efe.

La regione del Baix Llobregat, dove si trova l’aeroporto, è stata una delle più colpite dal maltempo questa mattina e il ministro dei Trasporti spagnolo, Oscar Puente, ha annunciato la costituzione di un comitato di crisi presso lo scalo. L’accumulo di acqua in un tunnel della linea ad alta velocità vicino a El Prat de Llobregat (Barcellona), che collega con Madrid, ha costretto alla sospensione del servizio ferroviario tra la capitale catalana e Tarragona, riferisce Efe. Le autorità hanno sospeso anche l’intero servizio ferroviario Rodalies. Intanto Tarragona resta in allerta arancione, la seconda su una scala di tre, mentre è gialla, la minima, nella Comunità Valenciana e nell’Estremadura. “Pericolo importante questo lunedì mattina nelle zone costiere e precostiere della Catalogna: si registrano piogge molto intense che potrebbero continuare per buona parte della mattinata”, aveva già avvertito l’Aemet prima di alzare il livello al rosso sui suoi social network. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)