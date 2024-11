Agrigento. Il sindaco di Calamonaci aderisce alla DC

Il sindaco di Calamonaci Pellegrino Spinelli, il vicesindaco Calogero Perricone, l’assessore Pasquale Schittone, il consigliere Sara Russo e Pino Quartararo aderiscono alla Democrazia Cristiana. Con questi passaggi viene così formato il gruppo della DC in Consiglio comunale.

“Calamonaci e la sua comunità hanno bisogno di rilanciarsi attraverso un

progetto serio e fondato su valori, come è quello della DC – dichiara il

sindaco-. Ringrazio Totò Cuffaro, segretario nazionale, e Carmelo Pace,

capogruppo DC all’Ars, per l’opportunità di poter entrare nella famiglia

della Democrazia Cristiana e ribadisco il mio pieno impegno per la

crescita del territorio”.

“La formazione del gruppo della DC anche all’interno del consiglio

comunale di Calamonaci è l’ennesimo tassello della crescita del partito

a livello regionale – afferma Carmelo Pace -. Auguro al sindaco e a

tutti coloro che hanno sposato il nostro progetto buon lavoro”.