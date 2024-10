Welfare, Bernini (Confcommercio): “Centrale informare su previdenza complementare”

(Adnkronos) – "Siamo in attesa di vedere se in manovra ci saranno quegli interventi annunciati sulla previdenza complementare, per un'annunciata integrazione. Si parla dell'inserimento di un meccanismo di silenzio-assenso per le nuove iscrizioni nella previdenza complementare. Di certo la campagna informativa deve trovare nuovo impulso, è fondamentale. I settori che rappresentiamo credono nella previdenza complementare, facciamo azioni sui territori, sia per lavoratori dipendenti che autonomi. E' centrale dare la possibilità alle persone di creare rendite adeguate, nel welfare la previdenza complementare è il secondo pilastro insieme alla sanità integrativa". A dirlo Laura Bernini, direttore servizi welfare pubblico – privato Confcommercio, intervenendo alla prima edizione del 'Global Welfare Summit', il più importante evento sul welfare globale in Italia, in corso a Villa Miani a Roma. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)