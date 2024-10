Ucraina, così Trump vuole mettere fine alla guerra: ecco il piano di pace

(Adnkronos) –

Congelare la guerra tra Ucraina e Russia, minimizzare il coinvolgimento degli Stati Uniti e trasferire sui Paesi europei gran parte dell'onere economico e la 'supervisione' del processo di pace. Questo è il piano di Donald Trump qualora venisse rieletto presidente degli Stati Uniti, secondo il Financial Times. Il candidato repubblicano da mesi ripete che metterà fine alla guerra in poche ore, portando Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky al tavolo delle trattative. Lì, dice Trump, il presidente russo e quello ucraino troveranno un accordo. Il quotidiano finanziario scrive che, secondo il team dell'ex presidente, il conflitto può essere risolto creando zone autonome e zone smilitarizzate su entrambi i lati del confine e senza che l'Ucraina entri nella Nato. Stando al giornale, ai Paesi europei sarà chiesto di assumere il ruolo di garanti del processo di pace, mentre la partecipazione degli Stati Uniti e della Nato sarà minima. I consiglieri di Trump, si legge sempre sul Ft, ritengono inoltre che non spetti agli Usa assumersi l'onere finanziario del mantenimento della pace e ritengono che questa responsabilità sia dei Paesi europei. Il programma di Trump esclude anche la partecipazione a eventuali operazioni di peacekeeping. Questo approccio solleva preoccupazioni tra gli alleati europei secondo i quali l'eventuale rinuncia degli Stati Uniti ad avere un ruolo attivo nella sicurezza della regione potrebbe indebolire la posizione della Nato. Alcuni membri dell'Alleanza temono che una riduzione dell'influenza degli Stati Uniti possa portare a una divisione all'interno dell'Ue e della Nato, soprattutto se alcuni Paesi dovessero divergere nei loro approcci sulla crisi ucraina. Allo stesso tempo, non c'è unità nel Partito Repubblicano riguardo a tale strategia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)