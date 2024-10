Tennis, Nadal annuncia il ritiro: “Era il momento di fermarsi”

(Adnkronos) – Rafael Nadal ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico. Il campione spagnolo lo ha annunciato in un video pubblicato sui propri profili social sottolineando che "era il momento di fermarsi". "Ciao a tutti, sono qui per dirvi che mi ritiro dal tennis professionale", queste le parole con cui inizia il video con cui Rafael Nadal ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. "La verità è che sono stati anni difficili, specialmente gli ultimi due. Penso di non essere in grado di giocare senza limitazioni. Ovviamente è una decisione difficile, è servito tempo per prenderla, ma nella vita tutto ha un inizio e una fine e penso che sia il momento giusto per chiudere la mia carriera. È stata una carriera lunga e piena di successi, più di quanto immaginassi". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)