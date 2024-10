Serradifalco. Dal 7 all’11 ottobre ultima tappa nel Nisseno con Open Fiber Tour

SERRADIFALCO. Partirà lunedì 7 ottobre a Serradifalco l’ultima tappa nel Nisseno dell’“Open Fiber Tour”, l’iniziativa che promuove i vantaggi della fibra ottica FTTH nei piccoli centri urbani. Il camper di Open Fiber sosterà nel piazzale Vittime di Nassirya (tra via Onorevole Volpe e via Papa Giovanni XXIII) fino a venerdì 11 ottobre (dalle ore 9 alle 18). Saranno presenti gli operatori di Enel per promuovere la propria offerta agli utenti residenziali: chi attiverà un abbonamento ai servizi di connessione ultraveloce otterrà un buono digitale di 100 euro. Maggiori info su https://openfiber.it/tour/.

La connettività in fibra ottica realizzata da Open Fiber permette di ottenere numerosi vantaggi grazie all’accesso ad una vasta gamma di servizi in rete, oltre a semplificare le relazioni tra cittadini e Pubbliche amministrazioni e migliorare la produttività e la competitività delle piccole e medie imprese. Le potenzialità della tecnologia FTTH sono inoltre di fondamentale importanza anche in termini di ecosostenibilità. Le reti completamente in fibra ottica come quella di Open Fiber riducono infatti l’emissione di anidride carbonica in atmosfera.