San Mauro Castelverde. Associazione Nazionale Città dell’Olio, domenica 27 ottobre la “Camminata tra gli Olivi”

“Salvare un oliveto, salva la vita”: questo il motto dell’VIII giornata nazionale della “Camminata tra gli Olivi” che si terrà a San Mauro Castelverde domenica prossima (27 ottobre). Organizzata dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, l’edizione 2024 è legata al tema dell’abbandono dell’olivicoltura tradizionale e storica, una vera e propria emergenza che colpisce il territorio nazionale. San Mauro Castelverde è l’unico paese della provincia di Palermo e uno dei tre siciliani che ha aderito all’iniziativa e dove è possibile ammirare e apprezzare centinaia di ulivi secolari. La manifestazione prenderà il via sabato (26 ottobre) con i percorsi ecologici extravergini e continuerà domenica con la Camminata tra gli Olivi

La due giorni, voluta dall’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Minutilla con la collaborazione delle associazioni “L’ulivo Capovolto” e “Fenice Verde”, prevede un programma variegato e propone varie attività. Oltre ai trekking urbani e naturalistici è possibile partecipare ad escursioni a cavallo con percorsi di equitrekking che attraversano mulattiere e sentieri affascinanti che svelano la bellezza della natura madonita. A tutto ciò si aggiunge la possibilità di mettersi alla prova con esperienze adrenaliniche quali la zip line e l’altalena gigante.

La Camminata tra gli Olivi inizia alle 10 con ritrovo all’ Ex Feudo Ogliastro. Dopo la visita di questo piccolo gioiello che nel Novecento con i suoi 13.000 ulivi era la più importante industria oleraria, economica e occupazionale di San Mauro Castelverde, i partecipanti visiteranno la Cappella e una antica pressa di legno per spremere le olive. A seguire, la dottoressa Martina Oddo direttrice del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONG ambientalista Fenice Verde parlerà della necessità di cambiare i comportamenti umani, tra i quali la gestione dell’oliveto, in relazione ai cambiamenti climatici e spiegherà il concetto ecologico multidimensionale della resilienza di un agro-eco-sistema per far comprendere in che modo le azioni umane possono compensare il cambiamento delle variabili ambientali, in modo da mantenere l’equilibrio del sistema. Poi è previsto l’intervento della Dott.ssa Canzoneri agronomo del CTS di Fenice Verde e membro del coordinamento di Agroecologia che parlerà sia di normative e premialità nazionali ed internazionali e di piante spontanee. Infine, interverrà la Dott.ssa Bonetta Dell’ Oglio, Chef della Biodiversità e ambasciatrice per il decennio del mare UNESCO che parlerà di olio, del suo utilizzo in cucina e accompagnerà i partecipanti in una simpaticissima e travolgente degustazione sensoriale dell’olio nuovo. L’ultimo appuntamento in programma è la visita allo storico “Uliveto San Francesco” e uno degli Ulivi Monumentali più antichi di Sicilia inserito nell’elenco degli alberi monumentali di Sicilia.

In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà al chiuso presso l’ex Feudo Ogliastro