Riesi. Approfondire e scoprire la Bibbia, dal 25 al 27 ottobre la mostra “La Parola Scritta”

La Bibbia è un libro universale, patrimonio di tutta l’umanità, che attraversa i secoli e le culture, rimanendo attuale. Pur essendo presente nella vita quotidiana di milioni di persone, in pochi conoscono veramente la profondità e la ricchezza del suo messaggio. Un testo che offre riflessioni e insegnamenti che parlano ancora oggi a chi lo legge. L’occasione per approfondire e scoprire la Bibbia sarà la mostra “La Parola Scritta” della Società biblica in Italia, che si terrà nella Chiesa valdese di Riesi (Caltanissetta) dal 25 al 27 ottobre. Il percorso della mostra si snoda attraverso 25 pannelli scritti e illustrati. Vi è annessa l’esposizione di volumi provenienti da ogni parte del mondo con edizioni in varie lingue.

Ad arricchire l’evento, sabato 26 ottobre alle ore 17.30 si terrà la conferenza “I già riformati valdesi” del teologo Marco Agricola, presso la Chiesa valdese di Riesi in via Capitano Faraci, 63. A presiedere l’incontro sarà la professoressa Adele Fiorenza, presidente del Consiglio della chiesa; dopo la relazione interverranno il cav. dott. Andrea De Girolamo, vicepresidente della Società Biblica e Giovanni Bernardini pastore della Chiesa valdese di Riesi. La conferenza si concluderà con un concerto di musica classica diretto da Fabio Badalamenti, una visita guidata alla mostra “La Parola Scritta” e un rinfresco.

“La mostra La Parola Scritta rappresenta un appuntamento unico nel suo genere – dichiara Andrea De Girolamo – Un percorso storico, spirituale, letterario e artistico. Un momento di riflessione su quanto questo testo abbia influito e continui a essere influente nelle nostre vite. La Bibbia, infatti, ha avuto un impatto straordinario per la fede e la cultura, ed è ancora fonte di ispirazione, oggetto di studio e di dibattito. Per questo – conclude – è necessario costruire con il testo un rapporto diretto per averne una conoscenza personale”.

La mostra, aperta al pubblico, sarà visitabile gratuitamente con il seguente orario: venerdì 25 ottobre, dalle 16 alle 21; sabato 26 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30; domenica 27 ottobre, dalle 10 alle 13.