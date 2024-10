Racalmuto. Il 20 ottobre una giornata di trekking urbano per scoprire le meraviglie del territorio: un nuovo modello di turismo esperienziale

Nel cuore della Sicilia più profonda, dove il tempo sembra essersi fermato, si trova Racalmuto, un affascinante borgo che mescola passato e presente in una sinfonia perfetta di storia e cultura.

Con i suoi seimila abitanti, questo piccolo paese è un mosaico di meraviglie da scoprire: dal maestoso Castello Chiaramontano al piccolo gioiello rappresentato dal Teatro Regina Margherita, dalle opere di Pietro D’Asaro, cariche di intense atmosfere caravaggesche fino al ricordo della tradizione mineraria locale.

Ma Racalmuto è anche il paese di Leonardo Sciascia, uno degli intellettuali più influenti del Novecento.

La sua casa natale e la fondazione a lui dedicata sono tappe imperdibili, luoghi che non solo ne raccontano l’eredità culturale ma trasmettono un’energia ancora viva e vibrante.

Visitare Racalmuto significa intraprendere un vero e proprio viaggio nell'anima più profonda della Sicilia, un'esperienza unica fatta di autenticità, tradizione e calore umano.













Il Consorzio Turistico Città di Racalmuto, composto da cittadini e imprenditori appassionati, lavora senza sosta per valorizzare questo patrimonio, creando un’accoglienza su misura per i visitatori alla ricerca di un’avventura autentica.

“Destinazione Racalmuto è un brand ormai sinonimo di qualità – afferma il presidente del consorzio Michelangelo Romano – questo piccolo borgo, celebre per aver dato i natali a Sciascia, attira turisti da ogni parte non solo per le sue ricchezze culturali ma anche per la sua posizione strategica lungo la Via Francigena, un cammino che collega Palermo ad Agrigento.

A piedi o in bicicletta, i viaggiatori attraversano luoghi incontaminati, lontani dai circuiti turistici di massa. Racalmuto è anche un polo per gli amanti del turismo sportivo grazie all’autodromo che durante tutto l’anno ospita gare sportive ed eventi di rilevanza nazionale e internazionale. Per far conoscere tutto quello che il territorio offre abbiamo realizzato strumenti utili come un opuscolo informativo in italiano e inglese e il sito web turismoracalmuto.it un vero e proprio contenitore di tutte le risorse del territorio”.

Una delle novità più attese proposte dal Consorzio è la prima edizione de “ Il Tesoro di Rahal”, che si terrà domenica 20 ottobre. Una giornata di trekking urbano che attraverso le modalità della caccia al tesoro invita turisti e residenti a scoprire i tesori nascosti del borgo tra siti di interesse storico e culturale, tradizioni secolari e sapori locali. Infatti, durante la giornata, i partecipanti avranno la possibilità di gustare le eccellenze gastronomiche di Racalmuto, come i prodotti a Denominazione Comunale, autentici simboli della cucina locale.



Questo connubio tra cultura e tradizione rappresenta il fulcro del nuovo approccio al turismo promosso dal Consorzio sempre più orientato all’esperienza e al coinvolgimento attivo dei visitatori.

“Il 20 ottobre sarà un giorno speciale – conferma Michelangelo Romano- perché lanciamo l’iniziativa “Il Tesoro di Rahal”, una caccia al tesoro culturale che permetterà ai partecipanti di esplorare il borgo in un modo nuovo e divertente. Si tratta di una esperienza che, in alternativa alla classica visita, propone un gioco di squadra che si svolgerà tra monumenti e siti di interesse culturale ma sarà anche occasione per celebrare le eccellenze gastronomiche del territorio, in particolare i prodotti a Denominazione Comunale che saranno fatti conoscere e assaporare ai partecipanti”.



Appuntamento dunque a Racalmuto per un viaggio nell’essenza più autentica della Sicilia dove storia, cultura, arte, saperi e sapori creano un’ esperienza multisensoriale che tocca l’anima e invita a ritornare.

Lo svolgimento del gioco si articolerà in due differenti fasi con prove di differenti tipi e gradi di difficoltà. Appuntamento, dunque, al 20 ottobre per una giornata da vivere all’aria aperta per famiglie, gruppi di amici e turisti in cerca di nuove esperienze e luoghi da scoprire. La partecipazione all’evento è gratuita. Per iscriversi basta accedere al sito ufficiale: www.turismoracalmuto.it