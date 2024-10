Palermo. Il 25 ottobre il “carro risorto delle Rosalie ribelli” di Kounellis sfilerà per le vie dello Sperone

Sfilerà per le vie dello Sperone, insieme a 400 bambini dell’istituto Sperone-Pertini, il prossimo 25 ottobre, a partire dalle 16, “Il carro risorto delle Rosalie ribelli” di Kounellis, appena restaurato e dedicato a Santa Rosalia. Il corteo percorrerà via Sacco e Vanzetti con diverse stazioni artistiche. La manifestazione, presentata stamattina all’Istituto Sperone Pertini di Palermo, è realizzata con il patrocinio della Cassa edile di Palermo, in collaborazione con il Comune di Palermo e l’associazione Amici dei Musei Siciliani e l’associazione L’Arte di Crescere. Si concluderà con due performance: una di Pamela Barone e un’altra di Salvo Piparo, i giochi pirotecnici e i saluti del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. “Il carro sarà l’icona che rappresenterà il festino nel quartiere Sperone – spiega il sindaco Roberto Lagalla – non è la prima iniziativa che il Comune sta sostenendo nell’anno Rosaliano nei quartieri della città”. “Il quartiere Sperone e il carro di Kounellis – spiega la preside dell’istituto Sperone Pertini, Antonella Di Bartolo – hanno in comune una storia di incuria, ma soprattutto di rinascita, attraverso il bagliore dei cristalli swarovski sulla vela del carro a forma di nave”. “Il carro era in stato di totale abbandono – spiega l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella – lo abbiamo restaurato e adesso è divenuto simbolo di rinascita, in un quartiere di frontiera, che ha tanta necessità sia delle istituzioni che di simboli come quello di Santa Rosalia”. Dopo il 25 ottobre il carro di Kounellis sarà posizionato sotto il murale “Le Rosalie ribelli”, allo Sperone.