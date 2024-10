MILENA. Una variazione importante alla viabilità cittadina. E’ quella che è stata posta in essere dal Comune a causa del manto stradale dissestato di un tratto del centro storico.

In particolare, si è ritenuto opportuno chiudere il tratto di via Nazionale, all’incrocio tra piazza Garibaldi e via Rimembranza. Il tratto sarà nuovamente riaperto solo nel momento in cui il manto stradale dissestato sarà sistemato.