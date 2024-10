Incidenti stradali, morta a 14enne investita mentre andava a scuola

E’ morta la studentessa di 14 anni che questa mattina era stata investita da un’auto mentre andava in bicicletta a scuola a Sant’Angelo di Piove di Sacco, in provincia di Padova. Il conducente 34enne della Volksawagen Golf si e’ subito fermato a prestare soccorso e sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno stabilizzato la giovane per poi trasportarla in ospedale a Padova. L’auto dell’uomo residente a Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia, e’ stata sequestrata. L’adolescente e’ arrivata in ospedale in prognosi riservata e, nonostante i tentativi dei medici per salvarla, e’ morta nel pomeriggio. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco unitamente ai carabinieri.