Giuseppe Bitti è il nuovo Presidente & CEO di Kia Italia

(Adnkronos) – A partire dal 1° ottobre 2024 Giuseppe Bitti ricoprirà il ruolo di Presidente & CEO di Kia Italia S.r.l., succedendo a Key Young Choi, che porterà la propria esperienza internazionale in Kia Austria. La nomina di Giuseppe Bitti alla guida di Kia Italia testimonia l'importante ruolo di crescita del management italiano all’interno del Gruppo coreano ed è un ulteriore riconoscimento per il lavoro svolto e l’impegno e i risultati raggiunti in questi anni. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)