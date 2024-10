Eternal City Motorcycles Show 2024, edizione record

(Adnkronos) –

Eternal City Motorcycles Show 2024 si è conclusa, una due giorni ricca di eventi, emozioni e demo ride. Il 28 e 29 settembre è andata in scena alla “Nuvola” di Roma, l’ottava edizione di Eternal City Motorcycles Show 2024, è stata un successo. Più di 300 espositori presenti nei 30.000 metri quadrati di superficie espositiva, oltre 80 iniziative, numeri da record per le prove su strada. Ben 3.000 demo ride hanno permesso ai visitatori di testare le ultime novità del mercato. Diversi i Marchi premium i che hanno offerto la possibilità di provare in anteprime le ultime novità: Aprilia, BMW Motorrad, BSA, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Indian Motorcycle, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, Moto Morini, MV Agusta, QJ Motor, Royal Enfield, Su-zuki, Triumph, TVS Motor Italia e Yamaha.



Fabrizio Croce, organizzatore dell’evento, ha dichiarato: “I numeri parlano chiaro: le migliaia di visitatori che hanno affollato la ‘Nuvola’ in questi due giorni, confermano l'enorme passione per il mondo delle moto. Il successo di pubbli-co è stato incredibile e il livello di entusiasmo per i demo ride è lampante, con il tutto esaurito e 3.000 prove su strada. Questo dimostra quanto il nostro evento sia diventato un punto di riferimento non solo per gli appassionati, ma anche per i grandi marchi, che ormai considerano Eternal City Motorcycle Show una vetrina di livello premium”.

Immancabili i contest e le premiazioni, il premio “best in show” organizzato dalla rivista Lowride va al customizer Pepe Lazzara, che si aggiudica anche il premio del salone norvegese “Oslo Motor Show”.

Spettacolare la realizzazione di Andrea Felici che si aggiudica il titolo di “Best Vespa”.

