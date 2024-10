Delia. Destinati oltre 60 mila euro del fondo di progettazione a favore dei Comuni per la realizzazione di 2 opere pubbliche

DELIA. Sono complessivamente 60.279,19 euro le somme destinate alla progettazione di opere pubbliche per il Comune di Delia derivanti dal “Fondo di progettazione a favore dei comuni” per l’esercizio finanziario 2024, decretato dall’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità di concerto con l’Assessorato Regionale per l’Economia della Regione Sicilia.

Un Fondo che ha l’obiettivo di assicurare l’utilizzo delle risorse per le spese di investimento derivanti dalla programmazione comunitaria, statale e regionale relative a progetti di fattibilità tecnica ed economica e a progetti definitivi degli enti locali per opere pubbliche.

Questa mattina la Giunta Bancheri, su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici l’Ing. Paolo Giordano, ha deliberato di destinare tale somma a servizi di architettura e ingegneria per due progetti, già inseriti nella programmazione territoriale delle Aree Urbane Funzionali (FUA): il completamento funzionale del Museo Etno antropologico e la sistemazione degli spazi di accesso; la progettazione esecutiva del progetto “Recupero e trasformazione del campo di bocce in campo polivalente coperto nella Piazza Toronto” già presente nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026.

“Tali somme sono assai importanti per l’Amministrazione in quanto ci permettono di integrare i finanziamenti in itinere, continuando l’opera di riqualificazione del territorio comunale al fine di migliorarne il decoro urbano. I finanziamenti ricevuti durante questi anni non hanno precedenti né nella

Storia di Delia né in moltissimi altri Comuni. Praticamente non ci sono ambiti sui quali non stiamo intervenendo. Ogni giorno che passa Delia migliora sempre più ma non ci fermiamo perché abbiamo molte altre cose in cantiere davvero uniche e importanti – ha detto il Sindaco Bancheri”.