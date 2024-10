A Gela l’8 ottobre l’amministrazione comunale accoglie la campionessa paralimpica Monica Contrafatto

Di ritorno dalle recenti Paralimpiadi di Parigi, l’Amministrazione Comunale di Gela, guidata dal sindaco Terenziano Di Stefano, accoglie Monica Contrafatto. La campionessa paralimpica, sarà a Gela, il prossimo martedì 8 ottobre, alle ore 10, nell’aula magna “Falcone-Borsellino” dell’Istituto Eschilo.

Monica Contrafatto, reduce da una finale incredibile (i 100 metri femminili T63), è medaglia di bronzo. “Monica Contrafatto è un esempio straordinario di coraggio, determinazione e spirito di sacrificio – dice il sindaco Terenziano Di Stefano -. La sua storia, da soldato in missione a campionessa paralimpica, ci ricorda che le sfide più difficili possono essere affrontate e superate con forza e volontà.

Monica non solo ha portato in alto i colori dell’Italia e della nostra città nelle competizioni internazionali, ma è anche un simbolo di speranza e ispirazione per tutti noi. La sua forza non è solo fisica – prosegue il primo cittadino – ma anche mentale ed emotiva. Il suo successo dimostra come le barriere, anche quelle più difficili, possano essere abbattute con determinazione. La campionessa gelese è una fonte d’ispirazione per tutti noi, incarna la vera essenza della resilienza. La aspettiamo a Gela per ringraziarla l’impegno e l’esempio che rappresenti per la nostra comunità.