Venezia 81, oggi sfida a due tra il film italiano ‘Vermiglio’ e il nuovo di Almodóvar

Oggi, 2 settembre, sfida a due per la corsa al Leone oro. Tra i film in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, è il giorno di 'Vermigliò' di Maura Delpero, con Tommaso Ragno. Ambientato durante l'ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale, il film racconta la storia di una famiglia che, paradossalmente, perde la propria pace proprio nel momento in cui il mondo ritrova la sua, a causa dell'arrivo di un soldato in cerca di rifugio. "Vermiglio è un paesaggio dell'anima, un 'lessico famigliare' che vive dentro di me, sulla soglia dell'inconscio, un atto d'amore per mio padre, la sua famiglia e il loro piccolo paese. Attraversando un tempo personale, vuole omaggiare una memoria collettiva", ha commentato la regista. Sempre in concorso, 'The Room Next Door' di Pedro Almodóvar, primo film in lingua inglese del regista spagnolo. Protagoniste due grandi attrici come Tilda Swinton e Julianne Moore, che interpretano rispettivamente Martha, una reporter di guerra e Ingrid, una scrittrice, amiche in gioventù e riavvicinate dopo anni da un evento inaspettato. "Tilda Swinton e Julianne Moore sostengono da sole tutto il peso del film e sono incredibili. Sono stato fortunato perché entrambe hanno dato vita a un vero e proprio recital", ha commentato il regista. Fuori concorso, sarà presentato 'Finalement' di Claude Lelouch, al quale verrà consegnato il premio Cartier Glory to the Filmmaker, riconoscimento dedicato a personalità che hanno segnato in modo originale la storia del cinema. Infine, un importante riconoscimento alla carriera per Peter Weir. Il regista e sceneggiatore australiano, autore di capolavori come 'L'attimo fuggente', 'The Truman Show' e 'Master & Commander', riceverà il Leone d'Oro alla carriera. "Un grande onore essere premiati per il lavoro di una vita", ha commentato Weir.