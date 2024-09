Sport nel nisseno, “Partitissima”, il rotocalco sportivo in onda ogni martedì sera sul canale 84

Dal questa sera, martedì 10 settembre, gli appassionati di sport avranno un nuovo appuntamento imperdibile con “Partitissima”, il rotocalco sportivo che andrà in onda ogni martedì alle ore 21:00 sul canale 84.

Questo nuovo programma promette di diventare un punto di riferimento per tutti coloro che seguono con interesse le ultime novità dal mondo dello sport.

“Partitissima” si distingue per il suo format dinamico e coinvolgente, pensato per offrire un’analisi approfondita e aggiornata degli eventi sportivi più rilevanti.

Ogni settimana, il programma presenterà resoconti dettagliati delle partite, interviste esclusive con atleti e allenatori, e commenti esperti che arricchiranno la comprensione degli spettatori sui temi caldi del momento.

La puntata inaugurale del 10 settembre non sarà da meno, con un’ampia copertura dei risultati e degli highlights della settimana, accompagnata da uno speciale approfondimento sui campionati più seguiti.

I telespettatori potranno anche godere di un’anteprima delle prossime gare e degli eventi sportivi da non perdere.

Sintonizzatevi sul canale 84 ogni martedì alle 21:00 per non perdere nemmeno un minuto di azione e analisi sportiva.

Non dimenticate di seguire il programma anche sui social per aggiornamenti in tempo reale, contenuti esclusivi e la possibilità di interagire direttamente con il team di “Partitissima”. Il programma è ideato e condotto da Alessandro Silverio, in studio Roberta Barba e Marco D’Arma. Nella squadra degli opinionisti Ettore Tortorici, Gian Paolo Montineri e Lirio Torregrossa.