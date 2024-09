Presentata la nuova INSTER di Hyundai

(Adnkronos) – Il mercato dell'auto è in continuo cambiamento, le città hanno sempre più bisogno di vetture compatte, agili nel traffico, spaziose e possibilmente elettriche.

Hyundai a tale proposito si fa avanti con una interessante novità di prodotto, si tratta di SUV ultracompatto 100% elettrico chiamato INSTER.

L’inconfondibile design di INSTER combina uno stile assolutamente futuristico con interni spaziosi e tecnologie innovative in una carrozzeria da SUV ultracompatto.

In occasione del lancio della nuova INSTER, Hyundai ha creato dal 27 al 29 settembre presso la Casa degli Artisti un percorso che rende omaggio alla Korean Wave. Si tratta di un fenomeno che sta diventando sempre più globale e che coinvolgerà diversi ambiti, dalla moda ai trattamenti di bellezza, dal cibo alla musica, passando per cinema e tanto altro. Grazie al sofisticato pacchetto tecnologico, INSTER consente un’autonomia elettrica best-in-class con valori fino a 355 km nell’uso misto e fino a 470 km nella guida urbana.

INSTER offre inoltre due opzioni di powertrain: batteria da 42 kWh e motore da 71,1 kW (97 CV), o batteria da 49 kWh e motore da 84,5 kW (115 CV).

Hyundai INSTER sarà presto disponibile per l’ordine e arriverà in Italia nei primi mesi del 2025. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)