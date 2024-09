La GTO protagonista del Ferrari Legacy Tour

(Adnkronos) – Il nuovo Ferrari Legacy Tour ha come protagonista una supercar esclusiva, la prima del Cavallino Rampante, la GTO. Si svolgerà dal 2 al 4 ottobre, il Ferrari Legacy Tour, dove protagonista sarà la prima supercar di Maranello, la veloce ed esclusiva Ferrari GTO. Coinvolti in questo lungo ed esclusivo viaggio saranno i proprietari di una due posti straordinaria. I proprietari di tutto il mondo della Ferrari GTO si riuniranno per condividere un viaggio unico che partirà da Pinzolo per concludersi alla pista di Fiorano. Il tour attraverserà la Val Rendena, passando per il Parco Naturale Adamello Brenta, passando per Appiano per arrivare alla Strada del Vino. Il Ferrari Legacy Tour scenderà poi da Monte Bondone fino a Riva del Garda. Nel secondo giorno, il lungo corteo delle GTO arriverà fino al Museo Enzo Ferrari di Modena, per poi procedere in parata lungo il viale centrale dello stabilimento di Maranello e sulla Pista di Fiorano. Un motore 8 cilindri da 2,8 litri, la Ferrari GTO è stata disegnata da Pininfarina ed è la capostipite di una lunga serie di supercar firmate da Maranello. La GTO è stata prodotta in serie limitata ed è una delle vetture più esclusive, costose e belle realizzate dalla Ferrari. Una supercar che ha anticipato la nascita di una serie di hypercar esclusive, costosissime e oggi, oggetto del desiderio di collezionisti di tutto il mondo. Alla 288 è seguita un’incredibile serie di modelli, F40, F50, Enzo Ferrari e LaFerrari

